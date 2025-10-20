Новини
Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините: Предлагаме тригодишен преходен период за въвеждане на принципа "Замърсителят плаща" в такса "Смет"
Автор: Цоня Събчева 21:22
©
Предлагаме тригодишен преходен период за въвеждане на принципа "Замърсителят плаща“ в такса "Смет“. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

По думите й през последните две години са положени много усилия от общините и са анализирани различни варианти за въвеждане на новия начин на изчисляване на такса "Смет“, които да покажат най-приемливият вариант както за гражданите, така и за общините и бизнеса. "Първоначалните инвестиции за претегляне на отпадъка  са много скъпи. Смисълът на "Замърсителят плаща“ е всяко количество отпадък, генерирано от съответното домакинство, да може да бъде отнесено към това домакинство и максимално прецизно претеглено. За да се направи това, има нужда от нова техника, чипове, кантари, нов тип камиони, нов тип контейнери. Всичко това струва скъпо и изисква време. Затова предлагаме преходен период, както в другите държави членки. Дали ще бъде с чували, дали ще се теглят кофи, дали ще се изчислява на брой лица, живеещи в домакинството – за всички тези прецизни изчисления е необходим по-дълъг период от време“, обясни Силвия Георгиева.

Затова НСОРБ предлага законодателни промени, които да позволят на общините в рамките на този преходен период да имат право да въведат таксата само за част от своята територия или за част от дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Процесът е изключително комплексен, подчерта Георгиева, и не зависи единствено от общините. Държавата, общините, бизнесът и гражданите трябва да работят заедно. "Колкото повече гражданите бъдат мотивирани да събират и изхвърлят разделно в цветните контейнери, толкова по-малко ще бъде отпадъкът в общата сива кофа, за който всъщност се плаща такса "Битови отпадъци“. Нашата обща задача е да създадем условия този отпадък да става все по-малко, неговото събиране и транспортиране да струва все по-малко. Така таксата "Битови отпадъци“ няма да скочи рязко, а ще бъде относима към количеството отпадък, който генерира всяко домакинство“, обясни тя.

Цветните контейнери, в които се изхвърлят разделно отпадъци, не се управляват от общините, а от организациите по оползотворяване. "С тях вече имаме доста добър диалог през последната една година и сме уверени, че ако имаме малко по-дълъг период от време, те ще успеят да разширят системите си с допълнителни контейнери и с увеличаване честотата на извозването, а държавата ще създаде необходимите законодателни условия кметовете на общините да могат да глобяват всички замърсители, независимо дали са физически или юридически лица, тъй като в момента те не могат да го правят“, поясни изпълнителният директор на НСОРБ.






