ЗАРЕЖДАНЕ...
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
©
Николов обясни, че първите данни се очакват до 2 седмици.
На въпрос какви са шансовете да развием добивна индустрия, Николов каза, че са големи.
"Знаете, че по някое време беше закрит геоложкото направление към Министерството, защото държавата реши, че трябва да се развива изцяло в частния сектор. Но сега, всъщност този Министерски съвет и министър Станков правилно решиха, че държавата не трябва да изостава това знание, което е придобито през десетките години, да се дигитализира цялата информация и да може да се възложи на едно държавно дружество именно да участва, да придобива опит и да развива, и съответно да държи всичките знания от проучванията, които са правени през годините и да може да ги обобщим, да се обработват с изкуствен интелект", обясни той.
Блок 1-21 "Хан Аспарух"
"Отдавна беше възложена Тотал, Репсол и ОМВ, след това и Тотал се отказаха, но всички данни показаха, че в конкретна част, където ще се извършат тези сондажи, има голяма вероятност да се намери газ. Имаме съответните анализи, както на Минно-геоложкият университет, така съответно от УНСС ни направиха и бизнес вариантите в нашето участие и различните варианти за успех и неуспех. Така че рискът е пресметнат и смятаме, че си заслужава. Самите геоложки проучвания, които бяха възложени от Тотал и бяха сондирани, откриха наличието на газ, но те не показаха търговския му потенциал. И поради тази причина те решиха да не продължат проучването. Но ОМВ останаха, предложиха на държавата да влязат, но и дойдоха НюМед, които имат невероятен опит освен в Средиземно море, и в Египетската офшорна зона. Фактически те откриха "Левиатан“ – находището с 900 млрд. куб. м, едно от най-големите в света мисля, което тепърва ще се развива. След като те участват, аз мисля, че нещата са много перспективни", категоричен бе изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг.
Споразумението е до изтичането на концесията, която Министерството на енергетиката е дал, до тогава трябва да се направят 2 плюс един сондаж. Всеки един сондаж струва над 100 млн. долара.
По негови думи, след като се направят сондажите, вариантите са два: или се отказваме от концесията, ако няма такъв бизнес вариант за разработка на находище, или ако има, то тогава вече ще подпишем много споразумения, в които ще трябва да участваме като пълноправни акционери и ще протекат вторите преговори.
Още по темата
/
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
09.12
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Още от категорията
/
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
20:34
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
20:01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
19:59
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
17:43
Транспортната комисия прие създаването на Национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, включително тротинетките
17:42
Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус
16:57
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
15:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.