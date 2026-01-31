"Таксите в банковия сектор няма да се променят". Това заяви Анна Атанасова-Димитрова, изпълнителен директор "Банкиране на дребно“ в една от големите ни търговски банки. Тя добави, че визуализацията на депозитите и плащанията както в лева, така и в евро ще се запази до август."От утре всички банки с депозитна функция за приемане на левове ще ги обменят автоматично в евро. Това означава, че банкоматите, които досега приемаха само лева, ще започнат да приемат единствено евро", посочи пред NOVA експертът.Анна Атанасова-Димитрова увери, че гражданите не трябва да се притесняват – до края на месеца във всяка банка могат да обменят левовете си без такса, а в БНБ това ще бъде възможно безсрочно. Такса се дължи само при внасяне на евро по еврова сметка, както е обичайно."Днес не очакваме голям наплив от хора, защото 75% от левовете вече са взети в обращение. Аз лично не съм запазила банкноти, но пазя монети, които ще обменя по-късно“, сподели тя.Изпълнителният директор отчете, че средната сума на обмяна през януари е била между 2400 и 3000 лева, което е нормално. Тя разказа, че някои клиенти са внасяли и големи количества монети – до 50–60 хиляди – като банката е договаряла предварително време за обработка. "Първи бяха обслужени фирмените клиенти, за да се снабдят с евромонети", посочи специалистът.