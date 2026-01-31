Днес ще бъде предимно облачно и на места ще има слаби превалявания от дъжд или дъжд и сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала., с преминаването на нов средиземноморски циклон през южните райони от Балканския полуостров, отново ще се създаде валежна обстановка.Ще се задържи облачно, от юг ще започнат валежи от сняг, значителни по количество ще са в крайните южни райони от страната. Ще се образува и задържа снежна покривка. До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България.Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, с него застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще са без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°.сутринта в източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито, застудяването ще продължи, и дневните температури в цялата страна ще са отрицателни. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът ще отслабне.