Изплащат пенсиите и коледните надбавки
Заедно с пенсиите за този месец на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително като право на тази добавка имат около 536 хиляди души.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември.
