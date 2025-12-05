Започва изплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции ще и ще завърши на 19 декември. Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път също ще бъдат извършени днес.Заедно с пенсиите за този месец на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително като право на тази добавка имат около 536 хиляди души.Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември.