Изпепелената истина в архивите на БКП: 35 години от едно от най-паметните събития на Прехода
клечката", с каква цел? За годишнина за това паметно събитие от най-новата българска история напомнят от пресцентъра на СДС.
Ето какво пишат от синята партия:
Всъщност по-важният въпрос е какви са последствията от този акт. И от дистанцията на повече от три десетилетия отговорът изглежда по-ясен: с документите изгоря и истината за много хора и събития, това помогна на БКП по-лесно да изпълни завета на Тодор Живков - да превърне политическата си власт от тоталитарния режим в икономическа по време на прехода.
Изпепелената истина в архивите на БКП и неосъществената лустрация са главните причини и до днес да сме оплетени в мрежите на бившата ДС и наследниците на висшата комунистическа номенклатура.
И в този факт се крие отговорът на въпроса: защо сме най-бедната страна в ЕС?
Затова беше толкова важно да влезем в еврозоната, за да може европейските финансови и икономически правила да разсекат олигархичните възли по съветски модел, които задушават България и до днес.
