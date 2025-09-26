Измамници измислиха "Партийна финансова програма за подпомагане на работещи" – хората се хващат като мухи на мед

© Тя е майка на две деца, едното от които кърмаче. И длъжница. Според нея "до живот", защото е попаднала в капана на кредитна измама.



Нейната история е продължението на една измама без край. Стара, но безотказно работеща схема. Непознати хора гарантират, че съществува "фиктивен кредит", а ако човек се върже на тази измама, му обещават печалба. В схемата има шофьор, счетоводители, лични консутлтанти, разказва NOVA.



КАПАН ЗА ХОРА С ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ



За една година единственото сигурно е, че потърпевшите са още повече. Измамниците нито са в затвора, нито са се отказали от схемата. Напротив. Подобрили са я. Майката, която ще наричаме Яна, разказва как:



"Попаднах на една обява - определена фирма, която помага на хора в затруднение като мен да изтеглят банков кредит – с лошо ЦКР. Оказа се доста голяма българска фирма за кредитни посредници, с доста клонове, с изключително добра история. След това се обадих на човека, говорихме, обясних му в каква ситуация съм, че положението ни е много лошо. Той ми каза, че може да ме пуснат на граждански договор във въпросната фирма. Ще бъда назначена и вече, бидейки служител, може с тяхна гаранция да изтегля заем, потребителски, от някоя банка. Казаха, че трябва да направя определен таргет за моя консултантски профил. Като за този таргет ще ми трябва някой мой приятел, който да ми помогне, да изтегли на негово име два кредита, както те ги нарекоха "фиктивни". Тегли и същата вечер се закриват кредитите, просто уж да са под мое име, за да може да натрупам някакъв таргет. Свързах се с една приятелка, тя съответно се съгласи да ми помогне. Свърза се с въпросния човек, с когото аз говорех", разказва Яна.



Този човек се нарича Герасим Тодоров. Той и негови колеги успяват да убедят двете момичета, че никой няма да е на минус след тегленето на кредитите. Така приятелката на Яна се озовава в банката, където е подписала договор за кредит за 80 000 лв., а минути след това от друга банка тегли още 60 000 лв. Измамниците до последно твърдят, че тези кредити са фиктивни и след като парите в брой бъдат предадени на шофьора, той ще ги занесе в счетоводството - за да се осчетоводят.



"Трябва да мине цялата процедура, че уж е под мое име като консултант и съответно да ги преведат обратно по нейната сметка и вече тя само да отиде и да си закрие самите кредити. Когато звънях на въпросния консултант, той все имаше някаква работа – не бил в София, били на събрание, не е в офиса... И ми стана ясно, че нещо не е както трябва. Цялата работа е била измама и дължим близо 250 000 лв. с лихвите. Спираш да мислиш за момент и в главата ти става абсолютна каша", споделя Яна.



Сега плаща сметката за наивността си – дава майчинството, което получава, и работи, а Герасим Тодоров изчезва безследно. От него имаме само няколко телефонни номера, от които е звънял. И всички те са изключени. Яна звъни във фирмата, която е пуснала обявата за този фиктивен кредит, но се оказва, че служител с такова име не съществува. Името на фирмата е било използвано за целите на измамата.



ИЗМАМА, ОПАКОВАНА КАТО ПАРТИЙНА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАТГАНЕ НА РАБОТЕЩИ ХОРА



Измамата върви по улиците на различни градове, опакована и поднесена по различен начин. Ето следващия, разказан от анонимна жена, която ще наричаме Пламена.



"Козметичката ми сподели, че има позната, която е част от някаква партия, и има програма за финансиране на работещи хора. Въпросната дама ми се обажда, обяснява програмата, "Финансова програма от партията, сега са решили и външни хора да се възползват. Те ти казват: "Ела да видиш за какво става въпрос, този се възползва, според твоя приход можем да ти дадем около 8000 финансова помощ. Всички от работата, от партията, взимат. Аз искам да включа и хора, които не са част от нашата организация, но ти предлагам да се видим на живо, защото това е за много специални хора, нали разбираш, не е за всеки, все едно ти си специално избрана за тази програма", спомня си Пламена.



Убеждават я да се срещне лично с уж партийните представители.



"В продължение на една седмица ми казваха "Хайде, намери време, моля ти се, моите познати се възползваха. Даже ще ти извикаме кола, ще дойдеш при нас в централата да говорим". Идва кола. Колата е такси, взима ме от вкъщи и срещата не е в централата, срещата буквално беше на улицата. Те говорят тихо, оглеждат се наляво-надясно дали някой ги вижда и аз вече разбрах, че става въпрос за измама. И те ми казват: "Идеята е да изтеглиш кредит, отиваш в банката, теглиш потребителски кредит за 50 000. Казваш, че ти е необходимо за покупка, за ремонт и от тези 50 000, ние ти даваме 8000". И аз попитах после кой ми покрива кредита. Те казват не се притеснявай, има приемно-предавателен протокол, след като приключи сделката ти няма да имаш никакъв кредит, ние ще ти покажем.



Въпросната жена се представя с името Гинка Борисова. А според Пламена, и шофьорът участва в схемата.



"Той знае къде отиваш, той ти казва "Ей, там ще те чакат двама човека, влизате в банката". Но аз написах в интернет "Измами с кредити" и ми се показаха Вашите репортажи и хиляди коментари отдолу", споделя тя.



Още на следващия ден подава сигнал в същата банка, като обяснява, че подозира евентуална измама. А Гинка Борисова някак разбира, че срещу нея е подадена жалба и веднага позвънява на изплашената жена, за да я попита дали е предприела някакви действия. Решаваме да се свържем с жената, която се представя с името Гинка, като в началото питаме само за финансовата програма.