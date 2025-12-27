Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Средната възраст, на която младите американци си купуват за първи път жилище, вече не е толкова ниска - тя е стигнала 40 години. Тези данни от скорошно проучване разкри редакторът на предаването Money.bg Симона Заркова.

"Мен лично много ме притеснява дали в един момент това няма да се случи и в България", каза тя пред BulgariaOnAir.

Заркова разказа за най-интересните новини за имотния пазар по света, на които се е натъкнала през годината, и изброи отделни събития от 2025 г., които за нея са особено значими. 

Сред тях журналистът посочи и възможностите, които ни дава изкуственият интелект.

"Изкуственият интелект дава много повече възможности на младите и по-скоро на младите предприемачи. Зукърбърг вече официално не е най-младият самоизградил се милиардер. Всъщност трима приятели, които стартират друга компания - "Меркор", го изпреварват едва с около година", разказа тя.