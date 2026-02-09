За временни промени в движението по магистралате "Тракия“ – в област Бургас, и "Струма“ – в област Кюстендил, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“. В две отсечки на "Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение.От 8 ч. днес до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на "прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.Трафикът ще преминава в активната. От пътната агенция посочват, че планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.На 11 и 12 февруари за изграждане на станция на мобилен оператор ще се променя и организацията на движение в тунел "Блатино“ на автомагистрала "Струма“ в област Кюстендил.От 8 ч. на 11 февруари до 18 ч. на 12 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.