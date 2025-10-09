ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изготвят се карти на районите със значителен риск от наводнения
Картите ще обединяват данни от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб, с цел да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии.
Приоритетно изпълнението на задачата започва в Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна, където ще бъде приложен пилотният модел за интегриране на пространствените данни.
Мярката е част от усилията на МОСВ за повишаване на ефективността на управлението на водите и превенцията на рисковете от наводнения в цялата страна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 217
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: