Издирват момиче, изчезнало на Витоша
Автор: Цвети Христова 13:24Коментари (0)52
©
От Планинската спасителна служба публикуваха на страницата си във Facebook информация за изчезнало момиче.

Публикуваме текста без редакторска намеса: "Моля, ако някой има информация за това момиче да се свърже с 0884512230 - майка ѝ.

Стефани е последно видяна в 17:06 часа на 6.11.2025 г. близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Обича планината. Любими места включват хижа и връх “Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други.

Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70 см.

Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.

Благодарим предварително за помощта!".






