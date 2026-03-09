ЗАРЕЖДАНЕ...
Издирва се! Млад мъж е в неизвестност
Висок е около 175 см., с продълговато мургаво лице, с къса кестенява коса, с обица на дясното ухо. Няма информация за дрехите, с които е бил облечен. Кучето е намерено в кв. "Боян Българанов" от местни жители и предадено в приют за домашни любимци "Тонка Петрова" в града.
Малко по-късно е разпознато от близки на Александър и е прибрано от тях в дома му. Снощи е депозирана молба в полицейското управление в Шумен за издирване на Александър Пенчев.
Молим всички, които имат информация за местонахождението му да подадат сигнал на телефон 112 или на 054 800-588
