|Изчезна 65-годишен мъж от София, дъщеря му моли за помощ
Ето какво още зобави тя: "Той е 65-годишен мъж, който е в неизвестност от миналия четвъртък. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома ни и оттогава няма никаква следа от него.
Телефонът му е изключен и не сме имали никакъв контакт. През последните месеци забелязахме, че поведението му се промени – беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи.
Изключително притеснени сме и молим, ако някой има информация или го е виждал, да се свърже с мен или с най-близкото районно управление на полицията".
