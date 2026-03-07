ЗАРЕЖДАНЕ...
Избягвайте тежка физическа работа днес!
Според някои източници, на този ден имен ден празнуват носещите имената Емилиан и производните му. Други източници обаче не посочват конкретни именици на 7 март.
На този ден има различни народни вярвания. Той е белязан от силна връзка с природата. Предците ни са избягвали тежката физическа работа и сеченето на дървета, за да не нарушат природната хармония преди началото на земеделския сезон. Вярвало се е, че кратка почивка на този ден гарантира благополучие.
Традициите и обичаите, свързани с този ден, включват и почитане на паметта на светците чрез посещение на църковни служби и молитви. В някои региони е прието да се организират семейни събирания и да се приготвят специални ястия в чест на празника.
Гадаело се е и за времето. Ако има слана, това предвещава студена пролет. Звездна нощ обещава спокойни и ясни дни.
Обичайно е именниците да приемат гости, които им поднасят поздравления и подаръци, като според традицията гостите идват без покана, а домакините ги посрещат с отворени врати и почерпка.
