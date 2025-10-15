Иво Сиромахов за критиките към Насар: От коя дупка църкате?

© Facebook Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?



Това написа писателят Иво Сиромахов в своя Facebook по отношение на критиките към трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар за снимката му по-рано през деня с лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.



"Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?", написа още Сиромахов и попита още няколко въпроса:



"Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци? Кои сте изобщо? От коя дупка църкате? Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?".



Писателят похвали още шампиона по вдигане на тежести като заяви, че той свети високо над критиците, на върха.