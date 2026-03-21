Иво Сиромахов: Погнусен съм!
Публикуваме текста без редакторска намеса:
Тия дни пътувам из страната и съм потресен от това, което видях. Превърнали сте България в сметище.
По голите храсти плющят от вятъра хиляди найлонови пликчета и мазни хартии.
Коритата на реките са пълни с изхвърлени автомобилни гуми. Всяка крайпътна отбивка е постлана с дебел килим от пластмасови шишета, салфетки, опаковки от вафли, фасове.
Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смрад сред природата. Щото той вярва, че след него постоянно трябва да върви някой и да му чисти. Нещо повече – убеден е, че другите са длъжни да му чистят.
Погнусен съм.
Пътят към по-добрия живот, който смятате, че заслужавате, е постлан с боклуците, които всекидневно изхвърляте, където ви скимне.
Няма да можете да ги прескочите.
Ще си останете сред тях.
Още от категорията
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
12:34
Енергийни експерти: Интелигентните електромери ще ни дават достъп до данни в реално време и лесно ще следим сметките за ток
19.03
Майката на Калушев отмени погребението му: Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на хора с омраза в сърцата
19.03
