Писателят Иво Сиромахов отново използва социалната мрежа, за да сподели наблюденията си и да коментира актуални теми.Тия дни пътувам из страната и съм потресен от това, което видях. Превърнали сте България в сметище.По голите храсти плющят от вятъра хиляди найлонови пликчета и мазни хартии.Коритата на реките са пълни с изхвърлени автомобилни гуми. Всяка крайпътна отбивка е постлана с дебел килим от пластмасови шишета, салфетки, опаковки от вафли, фасове.Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смрад сред природата. Щото той вярва, че след него постоянно трябва да върви някой и да му чисти. Нещо повече – убеден е, че другите са длъжни да му чистят.Погнусен съм.Пътят към по-добрия живот, който смятате, че заслужавате, е постлан с боклуците, които всекидневно изхвърляте, където ви скимне.Няма да можете да ги прескочите.Ще си останете сред тях.