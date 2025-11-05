Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:45Коментари (0)0
© Актуално
Всички български политически партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат.

Тази "партийно-мафиотска система" и система, в която партиите са "кланове с един господар", не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.

Това заяви писателят и сценарист Иво Сиромахов в предаването "Студио Actualno", коментирайки политическия дневен ред в страната.

По думите му, в момента гражданите в България не са питани за нищо. "Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов.

Той коментира и напускането си от екипа на Слави Трифонов, като заяви, че не се е готвел за това, но свободата на словото е била застрашена.

"Когато няма свобода на словото, няма никаква свобода, тогава се превръщаме в диктатура", убеден е Иво Сиромахов.

Сценаристът уточни, че никога не е бил член или част от партия ИТН и действията ѝ не му влияят, освен ако не бъде "настъпен някой важен принцип, който може да увреди обществото".

"Аз не гласувам от 2009 г., защото няма за кого да гласувам, аз не виждам себе си в нито една от политическите партии. Не знам какви са идеите на политическите партии, има само едни кухи фрази и голи обещания, които не се базират на нищо", каза още Сиромахов.

Според него в България има сериозен проблем с това, че политиката се е превърнала в "надиграване на дребно и боричкане на отделни малки тарикатски банди".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
89-годишна баба от "Редута" може да остане бездомна след имотна измама
Конфликт Израел-Газа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: