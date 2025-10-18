ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иво Инджев: Това е политически театър
Според него украинският президент е много добър актьор.
"Той, между другото, е много добър и като дипломат. Преглътна егото си след капана, който му устроиха през февруари и за 6 месеца се разви от боксова круша до човека, който стои до Тръмп. Просто това е един огромен скок", поясни Инджев.
Журналистът коментира и откъде евентуално ще прелети самолета на руския президент на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Има един логичен маршрут – през Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, която граничи с Унгария. Но не изключвам и пряк вариант, ако европейски лидер бъде поканен на срещата и тя се превърне от американско-руска в тристранна, например в Будапеща. Тогава може да се дадат гаранции за мирно прелитане – например от финландския президент, който е изключително твърд в подкрепата си за Украйна и добре познава руската политика. Това, разбира се, е само хипотеза“, допълни Инджев. И изрази съмнение дали срещата в Будапеща наистина ще се състои.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: