ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
Според него американският президент не разбира, че Путин практически не може да прекрати тази война без да загуби от това в чисто личен, екзистенциален план. "Става дума за неговия личен живот. Той е обявен за издирване военнопрестъпник от Международния съд в Хага и спре ли войната, вероятността да му бъде потърсена сметка е много голяма. Путин прави всичко възможно това да не се случи,“ обясни гостът и добави, че тази война според него ще бъде спечелена от този, който успее да наклони силата на Америка в своя полза. "Неслучайно и двамата лидери въвлечени в тази война, Зеленски и Путин, с всички сили се стремят да задържат в своята орбита американския президент, защото много добре е известно каква тежест притежава Америка в международните дела. Видяхме го и в Близкия изток.“
По думите на Инджев украинският президент е доста по-добър дипломат от руския си конкурент, като успява да привлече значима европейска подкрепа. "Европа е вторият ешелон на подкрепа извън американската мощ и сила, който дава увереност на украинците да продължат съпротивата.“ От друга страна Руската федерация се опитва да се възползват от манталитета на Тръмп като бизнесмен, но явно това до този момент това не е сработило. "Възможно да се седне на преговори с успешен край с "руския цар", но само при положение че той бъде убеден в невъзможността да покори Украйна,“ добави още гостът, цитирайки доскорошния председател на НАТО Йенс Столтенберг.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 596
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: