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Èâî Õðèñòîâ: Aêî íå áåøå ÑÑÑÐ, ãðàíèöàòà ñ Ãúðöèÿ ùåøå äà å íà 30 êì îò Ïëîâäèâ
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:09 / 19.05.2020Êîìåíòàðè (23)50
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Ñîöèîëîãúò è äåïóòàò îò ÁÑÏ îòïðàâè îñòðè êðèòèêè êúì Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å òÿ è ìèíèñòðèòå íà îùå äåâåò äúðæàâè ïóñíàõà ñúâìåñòíî èçÿâëåíèå ïî ïîâîä 75-ãîäèøíèíàòà îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, ÷å ìàé 1945 ã. "íå äîíåñå ñâîáîäà íà öÿëà Åâðîïà“, òúé êàòî òîãàâàøíèÿò Ñúâåòñêè ñúþç å íàëîæèë êîìóíèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå â èçòî÷íàòà é ÷àñò. Åòî êàêâî íàïèñà òîé â ëè÷íàòà ñè ôåéñáóê ñòðàíèöà:

"Íà 7 ìàé âúíøíèÿò ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà ïîäïèñà ïîçîðíà äåêëàðàöèÿ ïî ïîâîä 75 ãîäèíè îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. Çà òîçè ñðàìåí àêò íà  òÿ òðÿáâà äà îòãîâîðè íà ñëåäíèòå âúïðîñè: 

"Êàêúâ òî÷íî å áúëãàðñêèÿò èíòåðåñ, çà äà ïîäïèøåòå òàçè äåêëàðàöèÿ? 

Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå áå êàòåãîðè÷íàòà ïîçèöèÿ íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç íà Ïàðèæêàòà ìèðíà êîíôåðåíöèÿ, ãðàíèöàòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ãúðöèÿ ùåøå äà ìèíàâà íà 30 êèëîìåòðà þæíî îò Ïëîâäèâ, ò.å. îêîëî Áà÷êîâî. 

Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, Ïèðèíñêà Ìàêåäîíèÿ ùåøå äà å â ãðàíèöèòå íà Þãîñëàâèÿ? 

Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, ðàçìåðúò íà ðåïàðàöèèòå, êîèòî Áúëãàðèÿ òðÿáâàøå äà ïëàòè êàòî ïðèñúåäèíèëà ñå êúì Òðèñòðàííèÿ ïàêò ñòðàíà, ùåøå äà íè ñðèíå èêîíîìè÷åñêè, ïðåäèçâèêâàéêè òðåòà íàöèîíàëíà êàòàñòðîôà? 

Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, ïëàíîâåòå íà ò.íàð. ñúþçíèöè ïðåäâèæäàõà åëèìèíèðàíåòî íà Áúëãàðèÿ êàòî ñòðàíà, ñúçäàâàùà ïðîáëåìè íà áàëêàíñêèòå é ñúñåäè? 

Â êà÷åñòâîòî ñè íà âúíøåí ìèíèñòúð èìàòå ëè ïðåäñòàâà è èñòîðè÷åñêà îáðàçîâàòåëíà ïîäãîòîâêà êàêúâ äîêóìåíò ïîäïèñâàòå? Àêî - äà, çàùî ãî ïîäïèñàõòå? Àêî - íå, çàùî ãî ïîäïèñàõòå?“









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Àêî íå áåøå ÑÀÙ ãðàíèöàòà ñúñ Ñúðáèÿ ùåøå äà å äî Ïåðíèê.... íî òîâà íè ïðàâè àìåðèêàíñêè ïîäëîãè. Èíòåðåñíî Âèå êàêúâ ñòå ãîñïîäèíå?
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Ìîëÿ âè ... Íå äàâàéòå òðèáóíà íà õîðà , ïðåäè äà ïðîâåðèòå , äàëè ñà ñè ïèëè õàï÷åòàòà..!!
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