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|Èâî Õðèñòîâ: Aêî íå áåøå ÑÑÑÐ, ãðàíèöàòà ñ Ãúðöèÿ ùåøå äà å íà 30 êì îò Ïëîâäèâ
Ïðèïîìíÿìå, ÷å òÿ è ìèíèñòðèòå íà îùå äåâåò äúðæàâè ïóñíàõà ñúâìåñòíî èçÿâëåíèå ïî ïîâîä 75-ãîäèøíèíàòà îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, ÷å ìàé 1945 ã. "íå äîíåñå ñâîáîäà íà öÿëà Åâðîïà“, òúé êàòî òîãàâàøíèÿò Ñúâåòñêè ñúþç å íàëîæèë êîìóíèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå â èçòî÷íàòà é ÷àñò. Åòî êàêâî íàïèñà òîé â ëè÷íàòà ñè ôåéñáóê ñòðàíèöà:
"Íà 7 ìàé âúíøíèÿò ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà ïîäïèñà ïîçîðíà äåêëàðàöèÿ ïî ïîâîä 75 ãîäèíè îò êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. Çà òîçè ñðàìåí àêò íà òÿ òðÿáâà äà îòãîâîðè íà ñëåäíèòå âúïðîñè:
"Êàêúâ òî÷íî å áúëãàðñêèÿò èíòåðåñ, çà äà ïîäïèøåòå òàçè äåêëàðàöèÿ?
Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå áå êàòåãîðè÷íàòà ïîçèöèÿ íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç íà Ïàðèæêàòà ìèðíà êîíôåðåíöèÿ, ãðàíèöàòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ãúðöèÿ ùåøå äà ìèíàâà íà 30 êèëîìåòðà þæíî îò Ïëîâäèâ, ò.å. îêîëî Áà÷êîâî.
Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, Ïèðèíñêà Ìàêåäîíèÿ ùåøå äà å â ãðàíèöèòå íà Þãîñëàâèÿ?
Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, ðàçìåðúò íà ðåïàðàöèèòå, êîèòî Áúëãàðèÿ òðÿáâàøå äà ïëàòè êàòî ïðèñúåäèíèëà ñå êúì Òðèñòðàííèÿ ïàêò ñòðàíà, ùåøå äà íè ñðèíå èêîíîìè÷åñêè, ïðåäèçâèêâàéêè òðåòà íàöèîíàëíà êàòàñòðîôà?
Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å, àêî íå å áèë Ñúâåòñêèÿò ñúþç, ïëàíîâåòå íà ò.íàð. ñúþçíèöè ïðåäâèæäàõà åëèìèíèðàíåòî íà Áúëãàðèÿ êàòî ñòðàíà, ñúçäàâàùà ïðîáëåìè íà áàëêàíñêèòå é ñúñåäè?
Â êà÷åñòâîòî ñè íà âúíøåí ìèíèñòúð èìàòå ëè ïðåäñòàâà è èñòîðè÷åñêà îáðàçîâàòåëíà ïîäãîòîâêà êàêúâ äîêóìåíò ïîäïèñâàòå? Àêî - äà, çàùî ãî ïîäïèñàõòå? Àêî - íå, çàùî ãî ïîäïèñàõòå?“
Êîìåíòàðè (23)
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