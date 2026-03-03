Сподели close
Първата олимпийска шампионка в карате Ивет Горанова поздрави феновете си за националния празник на България. 

Звездата ни в бойните спортове сподели пост в социалните мрежи, гласящ:

"Да носиш българското знаме е чест.

Да го защитаваш – отговорност.

Имала съм честта да издигна българското знаме пред света.

Днес си давам сметка, че любовта към родината не свършва на татамито.

Честит 3 март, България 

Свободата не е просто дата. Тя е избор – всеки ден!".