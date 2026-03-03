Ивет Горанова поздрави феновете си за националния празник на България.
Звездата ни в бойните спортове сподели пост в социалните мрежи, гласящ:
"Да носиш българското знаме е чест.
Да го защитаваш – отговорност.
Имала съм честта да издигна българското знаме пред света.
Днес си давам сметка, че любовта към родината не свършва на татамито.
Честит 3 март, България
Свободата не е просто дата. Тя е избор – всеки ден!".
