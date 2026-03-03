Първата олимпийска шампионка в каратепоздрави феновете си за националния празник на България.Звездата ни в бойните спортове сподели пост в социалните мрежи, гласящ:"Да носиш българското знаме е чест.Да го защитаваш – отговорност.Имала съм честта да издигна българското знаме пред света.Днес си давам сметка, че любовта към родината не свършва на татамито.Честит 3 март, БългарияСвободата не е просто дата. Тя е избор – всеки ден!".