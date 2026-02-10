Андрей Гюров. Това заяви лидерът на “Величие" Ивелин Михайлов след консултациите в държавния глава, предаде репортер на ФОКУС.
“Ние имаме нашето виждане: Андрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", смятат от АПС, които също бяха на среща с президента. Според МЕЧ също подходящият кандидат за служебен премиер е Гюров.
aahasfer
преди 1 ч. и 10 мин.
На този кретен и *духовен лидер* не трябва да се дава трибуна!
