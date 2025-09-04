ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ивелин Михайлов обяви правителството за незаконно избрано, "Величие" ще търси подкрепа за сезиране на Конституционния съд
Той изброи и имената на въпросните - Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешреф Ешреф, Иван Кючуков, Павлин Йотов, Теменужка Петкова.
"Когато махнем тези осем депутата от избора на министър-председател и министерски съвет се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което е избрано това правителство", каза Михайлов и според него решенията от 16 януари били нелегитимни.
"Ще започнем разговори с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решенията на Министерски съвет са незаконни", посочи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1505
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: