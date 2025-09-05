Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има огромен потенциал

© Булфото "Военен завод "Терем – Хан Крум" в Търговище има огромен потенциал, но най-вероятно искат да го фалират и окрадат", каза в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.



По думите му преди са работили 5000 души. "Невероятно мощности има. Има пълен завършен цикъл за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкова, тежка и лека бронирана техника. В едно предприятие най-трудното нещо е да намериш и стиковаш голям брой хора, които, заедно със семействата си, да се пренесат на дадено място и да започнат да развиват дадена дейност. От 5000 души, благодарение на това управление, са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден", каза Михайлов.



Той коментира и побоя над директора на полицията в Русе: "Докато имаме престъпници, които формират тези, които са глупави, когато мачкат честните хора, които учат младите да мразят полицията, няма как да очакваме от младото поколение да не дрифти и да не бие полицаи. Единственото нормално в България е да си мафиот".