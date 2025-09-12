Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ивелин Михайлов: Скоро са възможни и политически убийства
Автор: Илиана Пенова 12:53Коментари (0)33
©
Ще подкрепим вота на недоверие, който ще бъде внесен днес. Това обяви пред журналисти лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Не може един кмет да бъде държан 2 месеца в ареста. Това се пави с цел сплашване. Ще пуснем записите, на които Марио Рангелов, казва, че е сплашван", коментира той по отношение на кмета на Варна.

Ивелин Михайлов коментира убийството на активиста и поддръжник на Доналд Тръмп Чарли Кърк.

"Той беше убит, защото към него е наслоена огромна омраза от медиите, които доскоро управляваха света, и всяко различно мнение разглеждат като мнение, което трябва да бъде потиснато", каза той.

"В България се случва нещо подобно, и срещу мен и срещу други граждани. Виждаме как ескалира с побоя на шефа на ОДМВР-Русе и ще има много по-големи ескалации. Скоро са възможни и политически убийства на база на това, което се прави", заяви Михайлов.

Още по темата: общо новини по темата: 1524
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/254 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Войната в Украйна
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: