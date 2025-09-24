ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивелин Михайлов: Ще свалим Урсула фон дер Лайен, вече имаме готов план
"Ние видяхме какво направи Делян Пеевски. Той показа, че ще бъде безмилостен. Показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Той показа, че независимо от всичко - той управлява в тази държава", допълни Михайлов.
Лидерът на "Величие" изрази и критика към Европейския съюз и Урсула фон дер Лайен.
"Европейският съюз се провали в това, че той ни заблуди, че имаме европейски ценности и свобода, че имаме закон без граници, който важи за всички. Но това, което виждам аз от ЕС е подкрепа на диктатура. И това, което ние ще направим, е да я свалим (бел. ред. Урсула фон дер Лайен). Имаме готов план", каза още Ивелин Михайлов.
