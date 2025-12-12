Ивелин Михайлов пред журналисти.
"Дори 5% да се вдигнат заплатите, когато се вдигнат 20% цените – всичко е изядено", коментира Михайлов.
"Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Е, това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места? Там също работят хора. И те са уволнени заради тях", допълни Михайлов.
