Ивелин Михайлов в обръщение. "Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън“, коментира той по повод аферата "Исторически парк".
"След вчера видяхме, че в България няма законност, няма някакъв ред, който да е установен. Видяхме, че политическите партии работят заедно, което е безспорен факт“, каза той.
Обикновените граждани са подложени на репресии, а политическият елит действа в уговорка, смята той.
"Очаквайте шоу, започваме да изкарваме записи", каза той, обръщайки се към управляващите.
