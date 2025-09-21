ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иван Таков категоричен: Нашите министри не получават задачи от Пеевски
За напрежението Борисов – Пеевски
Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:
"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."
Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.
На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:
"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."
Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:
"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."
За бюджета и социалната политика
Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети:
"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."
Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:
"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."
Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.
За президентската институция
По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира: "Не става дума за Радев, а за президентската институция. Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."
Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм:
"Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."
За кризата с "Топлофикация София"
Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат 3 месеца без парно и топла вода:
"Максимум до 12 дни един блок ще бъде без отопление. Но проблемът е по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."
Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: