Иван Таков в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.
Изборът на нов председател и ново ръководство на партията през февруари зависи от делегатите на конгреса, посочи той: "Националният съвет с голямо мнозинство чу желанието на партията, на социалистите и на нашите симпатизанти за конгрес и за промяна. Така че вътрешното ми убеждение е, че и конгресът ще направи същото. Беше изключително мотивиращо за мен да видя хора от различни поколения в партията, от най-младите до нашите ветерани, така да горят и да болеят за партията и за това какво ще се случи оттук нататък с нея. Ние бяхме позабравили това усещане, но това мен лично много ме обнадеждава, защото в подготовката и изработването на платформата се включват в момента все повече и повече наши другари с идеи, с опит и с експертиза, които са безценни за нас в този момент,“ каза гостът и с удовлетворение сподели, че насоките, които е предложил в началото, са били приети. "Сега очакваме вече конкретни предложения, да може до 31-ви, до Националния съвет, да имаме един проект на една наистина лява, социалистическа платформа за следващите избори.“
Основните приоритетите за партията са образованието и здравеопазването, посочи Такев и допълни, че БСП откроява три големи теми, които ще са част от предизборната платформа на партията: класовият разлом в българското общество, демографският колапс и корупцията, които според него са в основата на големите проблеми на държавата. "Оттам нататък произтичат всички останали неща, за които ще се борим и които ще искаме да наложим в дневния ред на държавата.“
Таков отбеляза също, че състоянието на БСП в момента се дължи на множество фактори, на някои криввания по пътя, начертан още от основателите на партията преди 130 години, което е довело закономерно до загуба на доверието на избиратели и симпатизанти и се е отразило негативно на партията. "Но мисля, че в момента след един силен политически конгрес с ясни послания може да се върнем на правия път. Ние трябва да се борим за всеки глас и да разширяваме доверието, а не да продължаваме да говорим за БСП като треторазрядна или пета политическа партия в парламента, а като партия, която отново има силата, самочувствието да печели доверието на избирателите и в един момент отново да е или първа политическа сила или първа опозиционна сила в някои от следващите парламенти. И аз съм сигурен, че това нещо ще се случи.“
