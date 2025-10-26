Иван Таков: БСП никога не е бягала от своята отговорност към българското общество

© Показването на физиономия няма да разсърди другите участници в съвместното управление. Това каза Иван Таков, заместник-председател на БСП по публичните политики, по време на заседанието на Националния съвет днес. Той представи проект на Визия на Българската социалистическа партия за реформа на данъчното и осигурително законодателство под наслов "Справедливост, държавност, развитие". Документът, който е изработен от Съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации към Националния съвет, беше приет с пълно единодушие от членовете на Националния съвет.







"Нека да поставим нашата идея за данъчна реформа в дневния ред при обсъждането на държавния бюджет за 2026 година пред партньорите ни в съвместното управление, а след това чрез нашите представители - в Народното събрание, призова Иван Таков. - Секторите и проблемите в тях, върху които не можем да влияем, са ясни. Има обаче стратегически решения, които можем да вземем, и да работим за налагането и изпълнението им. Можем да покажем политическа физиономия и зрялост като защитим мотивите и аргументите, с които влязохме във властта преди 10 месеца. Трябва да направим това в контекста на предстоящия дебат за държавния бюджет за 2026 година. Това е дебатът, в който си проличава политическата линия на всеки политически субект. В рамките на този дебат за бюджета няма по-добър начин да изпълним целите си на този етап от това да предложим нашата версия за данъчна реформа".







Във Визията на БСП за реформа на данъчното и осигурително законодателство експертите от Съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации признават, че въвеждането на плоското данъчно облагане с ниски ставки, в което БСП участваше, не е било най-доброто решение. "Но по онова време икономическата и финансовата ситуация както у нас, така и в глобален мащаб беше коренно различна. Ако е имало някакви позитиви от тази политика те отдавна са изчерпани. Време е с приемането на общата европейска валута, България да се завърне към данъчно-осигурителен модел, присъщ за Европейския съюз през 21-ви век, отбелязват експертите", изготвили проекта. И предлагат редица промени, които да послужат като модел за политически и обществен консенсус за фискалната и макроикономическата политика на държавата през следващите десетилетия. Три са основните принципи, които са залегнали за техните предложения. Първото е справедливост - балансирано облагане на бизнеса и доходите на физическите лица, съобразено с издръжката на живота, което да гарантира на първо място вътрешна кохезия между различните социални групи, ускорено сближаване със стандарта на живот в останалите държави-членки на ЕС, съществено намаляване на бедността и неравенството. Второто е държавност - осигуряване на устойчиво, независещо изцяло от външни фактори (например фондовете на ЕС) финансиране на ключови публични политики, без това да дава отражение върху доходите на най-уязвимите групи от населението и на заетите в публичния сектор. Третото е развитие - насърчаване на публичните инвестиции и реализация на стратегически проекти, както на национално ниво, така и в общините, за осигуряване на съвременна транспортна, енергийна, комунална и комуникационна инфраструктура. Осигуряване на предпоставки за намаляване на огромните различия в социално-икономическото развитие на отделните региони.







Пред Националния съвет Иван Таков беше категоричен, че предложението за данъчна реформа има смисъл не само по отношение на ценностите на БСП. "То има смисъл по отношение на справедливостта в българското общество, заяви той. - БСП никога не е бягала от своята отговорност по отношение на българското общество. И ние не просто не бива, ние нямаме право да подменяме тази идентичност на българските социалисти. Вярвам, че това наше политическо действие може да постави началото на осмислянето на участието на БСП във властта. Защото, ако не го осмислим чрез подобни категорични действия сега, не можем да се сърдим на нашите избиратели, че няма да осмислят участието си в следващите избори".