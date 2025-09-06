Новини
Иван Таков: Ако получа покана за парад от Путин - разбира се, че ще отида
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:50
©
Посещението на лидера на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Пекин разбуни духовете в българското политическо пространство. Градската десница поиска оставката му, а в публичното пространство се появиха обвинения в "недопустима близост с авторитарни режими“. Темата коментира в ефира на NOVA NEWS зам.-председателят на БСП Иван Таков.

"Ние имаме традиционни връзки с Китайската комунистическа партия от повече от 76 години. В последните години обаче тези отношения бяха някак забравени. Посещението на Зафиров в Пекин заздрави и партийните, и икономическите връзки между двете държави“, подчерта Таков.

Таков подчерта, че Китай е втората икономика в света и че редица страни в Европейския съюз поддържат отлични икономически отношения с Пекин, без това да предизвиква подобен шум.

"Въпреки цялата истерия от хора с обсесивни разстройства, повечето европейски държави търгуват активно с Китай. За съжаление, България не прави това, а е време“, посочи той.

В отговор на исканията от страна на градската десница за оставката на Зафиров, Таков заяви категорично: "Не сме обсъждали вероятността за оставка “.

Таков защити участието в подобни събития, независимо от държавата-домакин:"Лично аз бих отишъл навсякъде, където се почитат милионите жертви на Втората световна война. Ако получа покана за парад от Путин – разбира се, че ще отида“, категоричен е той.

- България – износител на оръжия или мит?

По време на разговора беше обсъдена и темата за българския износ на оръжие към Украйна. Таков припомни думите на Урсула фон дер Лайен, според която 1/3 от оръжията на Украйна идват от България, но постави под съмнение истинността на това твърдение: "Ако това беше истина, България щеше да е една много богата държава в момента“, коментира той.

