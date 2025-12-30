Някъде около 01:00 часа след полунощ приключи среднощният екшън в София, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок в столичния квартал Красно село.Трима души са задържани за вчерашния обир на търговски обект в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)."Полицията реагира доста професионално. Говорим за въоръжени мъже, които се е оказало, че са имали оръжие, ръчни гранати, тъй че това всъщност е серизен инцидент и е можело да завърши трагично", коментира пред bTV Иван Савов, криминалист.Според него става дума за баща и син, които са употребили алкохол и в момент на опиянение решават да извършат въоръжен грабеж. "Става дума за магазин до блока им, където живеят и където всички ги познават.""Дори и да е детска играка, автоматът, с който са влезли в магазина, има доста наподобяващи реални оръжия детски играчки и на практика за това, което са го изпозлвали, им е свършило работа - да отправят заплаха на хората в магазина", твърди Савов.Открити са гранати в автомобила им. "Една ръчна граната може да убие десетки хора. По чудо всичко се е разминало", казва Савов. Според него не са изпечени престъпници.Традиционно по празниците се извършват подобен вид престъпления.