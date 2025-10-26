ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Петков от Националния съвет на БСП: Ще предложа да излезем от коалицията
Въпросът се превърна в ключов след като Бойко Борисов обяви, че партията му няма други претенции към управлението, но държи на смяната на парламентарния председател.
Социалистите ще обсъдят и своите предложения за Бюджет 2026, който трябва да влезе за разглеждане в Народното събрание до дни. Очаква се и напрежение сред партийните редици, тъй като преди Националния съвет част от членовете заявиха, че смятат, че е време "БСП-Обединена левица" да напусне настоящото управление.
Велислава Дърева изрази мнение, че БСП незабавно трябва да напусне това правителство.
"Казахме, че работим да имаме председател, но вероятно ще има ротация. Тя се прави, само за да се избере Рая Назарян. Ще предложа да излезем от коалицията. Може и да е за добро на държавата. Познавайки случилото се с Делян Пеевски, смятам, че може да докараме новия бял автобус", коментира пред NOVA Иван Петков, който е член на Националния съвет на БСП.
