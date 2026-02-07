Иван Петков преди началото на 51-ия Конгрес на партията.
Той изрази желанието си за сплотеност, както и за това грешките, допускани до момента, да не се повтарят.
"На 100% ще се стигне до избор на нов председател. БСП има нужда от промяна, която на този момент няма как да се случи. Надявам се след изборите пак да се съберем и да говорим къде са ни вътрешните грешки", категоричен бе Петков.
