Иван Неделчев: Законът за физическото образование и спорта има редица несъвършенства

© Фокус Обществото ни не е осъзнало изцяло, че спортът е масов социален феномен, медиите не са осъзнали, че трябва да показваме успелите ни личности, а големите и успели спортисти не са осъзнали, че са ярък пример и че не трябва да са по билбордовете с бързите кредити, с фирмите за залози, с електронните цигари. Това каза гл. ас. д-р Иван Неделчев – фитнес треньор, нутриционист и преподавател в Нов български университет, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Ролята на успелите български спортисти трябва да е друга, смята той. "Българските шампиони трябва да са в обществото, трябва да са в медиите, трябва да са в училищата, за да показват правилния път към успеха – с труд, любов и постоянство. Голямата роля на шампиона е да пръска вяра, светлина и добър пример. Децата ще се влюбят във всеки, който докосне сърцата им и чрез добродетели ги поведе в правилната посока“, заяви Неделчев.



Той посочи и други проблеми в родния спорт и в ролята на държавата за развитието му. "Научната общност не е влязла в практиката, треньорите не искат да се образоват, материалната ни база не отговаря на съвременните практики, политическият ни елит не осъзнава какви инвестиции и нормативни уредби са необходими, няма реални договорни отношения с големите спонсори, които да инвестират в спорта, родителите не осъзнават какъв тежък товар има върху спортистите.“



Съвременните тенденции са професионалните спортисти да изграждат образователни и социални умения, за да бъдат адекватни треньори и ръководители, когато приключат спортната си кариера, заяви Иван Неделчев. "Това, че си бил добър състезател, е невероятна предпоставка. Идваш от тази среда, имаш контактите, познато ти е как функционира системата, но в никакъв случай не е достатъчно от терена директно да седнеш на ръководната позиция. Много от българските ръководители за съжаление не минават по пътя на образованието, нямат тези компетенции, които се изискват от един мениджър – нито психологически, нито педагогически, нито научни основи. Започва една игра на егота, започва сблъсък на големи имена“, коментира той.



Според Иван Неделчев Законът за физическото образование и спорта има редица несъвършенства. "Той дава изключително големи правомощия на федерациите, където има ръководители по 15, 20, 25 години. Те са си събрали управителни съвети, близки до тях. Държавата в лицето на Министерство на спорта няма регулаторни механизми, след като гласува бюджета на дадена федерация. Парите трудно достигат до състезателите. На 20-30% от федерациите са им отнети лицензите, голям процент федерации са длъжници или зависими от политици, олигарси, кредитни институции. Това не е бъдеще, това е заробване на спорта“, заяви той.



Междуличностните конфликти в големия спорт във всяка една федерация създават предпоставки не за високи спортни постижения, а за разпад и сиви практики, допълни Неделчев и посочи като пример казуса с трикратния световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който в момента е заплашен от отнемане на състезателни права от Българската федерация по вдигане на тежести. "Много ме притеснява рязката намеса на политическия елит, големите скандали с федерацията. Колкото и той да е здрав психически, колкото и да демонстрира спокойствие, това е голямо напрежение, голям стрес, конфликти, удари под кръста. Мисля, че можем да го загубим, защото историческият прочит на такъв тип ситуации показва, че това никога не свършва добре.“



Според Неделчев Насар е феномен в българския спорт и "докоснат от Господ“. "Той не вдига с перфектна техника, а с техника, която не можем да обясним в науката. Ако ти се опиташ да вкараш такива феномени в калъп, в система, ще ги вкараш в стандартния ритъм. Карлос Насар може да донесе една промяна в младите хора, в младите спортисти, в цялото общество, защото той постига своите успехи с Божи промисъл, през призмата на добродетелите. А медалите не са най-важното“, смята той.