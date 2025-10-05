ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Иванов: Без АМ "Хемус" в Северна България няма бъдеще
Вицепремиерът Атанас Зафиров, който също участва в инспекцията, посочи, че с пускането на магистралния участък в експлоатация се създава по-безопасна среда. "Нядавам се всичко да се случва с по-бързи темпове. Всички институции са отговорни за усилията“, подчерта той.
По това време по магистрала "Хемус“ трябваше да се пътува изцяло, заяви председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков. Той изрази съжаление за загубеното време, заради което в експлоатация е пусната само част от магистралата и изказа адмирации за екипа на министър Иванов, който е ускорил инфраструктурното строителство. Николай Нанков посочи, че са издадени разрешения за нови участъци от магистрала "Хемус“, предстои това да бъде направено и за учасък 9.
Новият 10-километров участък от АМ "Хемус“ е между пътните възли "Боаза“ и "Дерманци“ и по него вече пътуват превозните средства до 12 тона. Трасето започва при 88-и км от п. в. "Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци“. Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.
На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103-и км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус“. Очаква се отсечката от п. в. "Дерманци“ до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
