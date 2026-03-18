Иван Христанов.
"Ще гарантираме на българите, че храната, която достига до нашата трапеза е сигурна".
Според него контрабандния внос на животни от други държави е бил причината без миналата година да бъдат унищожени почти 2% от българското поголовие заради шарка по дребните преживни животни.
"Удивително е, че в продължение на месеци и дори години никой не е забелязал този проблем. Това е една от причините да вярваме, че вероятно става въпрос и за силно изразено безразличие или някаква форма на покровителство и чадър, защото е очевидно, че инспекторите от МВР и МЗХ могат да вършат прекрасна работа, когато имат доста по-смело и по-обективно политическо ръководство", каза Христанов.
ФОКУС припомня, че миналата седмица Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо край Ихтиман.
