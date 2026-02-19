Иван Христанов новият министър на земеделието в служебния кабинет на Андрей Гюров.
"Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Дължим истински контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към крадците", категоричен е той.
"Ще бъдем рамо до рамо с всички, които искат да работят и да се развиват. Всеки българин ще има подкрепата на институцията. Държавният ресурс ще се управлява отговорно, прозрачно и в интерес на гражданите.
Аз съм вашия министър и се водя само от дълг към народа и лоялност към държавата", заяви Христанов.
