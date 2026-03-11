ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Хиновски: Тихомълком се върши спекула и нашата държава не реагира на това безобразие
По думите му компаниите за преработка и доставка на горива разполагат със суровини на старите цени за поне още 30 дни. "Кое налага от старта на кризата да започнат да вдигат цените бавно нагоре? Това за мен е спекула. Тихомълком се върши спекула и нашата държава не реагира на това безобразие. КЗК и КЗП очевидно нямат достатъчен административен капацитет да извършват оперативни проверки и контрол на ценообразуването“, заяви Хиновски.
Според енергийния експерт трябва да бъдат направени законодателни промени, които да вменят на КЕВР контролни функции върху цените на горивата. "От фазата на преработка, т.е. това, което променя цените, няма нито една компетентна организация, която да анализира структурата на цените и да следи дали няма спекула“, поясни Хиновски.
Той определи предложението на Българската петролна и газова асоциация за намаляване на ДДС за горивата като абсурдно. "Това е палиативна мярка. Ще има ефект, но ще се отрази върху бюджета. Настъпват деформации в приходната част, загуба на приходи за бюджета. Тогава някои от бюджетните разходи трябва да бъдат съкращавани“, обясни енергийният експерт.
Иван Хиновски отбеляза, че големи петролни компании в момента работят на загуба и спират големи нефтопреработвателни инсталации. Това ще се отрази върху цените на горивата в дългосрочен план. "Но за Европа в рамките на 90 дни не смятам, че би трябвало да почувстваме криза. Тази наличност обаче не ни спасява от ръст на цените на колонките, защото търговци и нефтопреработватели веднага вдигат цената. Въпросът е на какво основание“, коментира гостът.
