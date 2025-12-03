ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
"Мисля че 2026 година ще бъде по-скоро една година, в която параметрите ще запазят и няма да има сътресения в каквато и да е посока,“ посочи той, като напомни, че търсенето и предлагането определят цената. Пазарът в момента има една изчаквателна позиция дали ще паднат или ще се повишат цените, но експертът е оптимист, че няма да има големи дисбаланси и някакви сериозни смущения в пазара на имотите.
В София, като един от най-големите пазари на имоти в България, цените често пъти нарастват спекулативно заради ограниченото предлагането на парцели, годни за строителство, оттук и голямото завишаване на цените на парцелите, обясни експертът и добави, че административното забавяне на разрешителните за строеж, от порядъка на 2 години, също има влияние върху поскъпването на имотите.
"Необходимо е бързо решаване на тези административни перипетии на кмета и неразбориите с главния архитект, за да можем ние, инвеститорите, да можем спокойно да работим, а и съответно да се предложи един продукт по-бързо и по-качествено на крайния клиент и на по-нормална цена.“
Повишаването на цените на строителните материали неминуемо ще доведе до поскъпване на строителния процес, като според Горанов в пъти са се повишили разходите за довършителните дейности, което поставя България в по-високи от средноевропейските позиции.
"Една нормална баня, 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат примерно между 10-12 хиляди лева. Само за труд говорим. Едно време беше скъпо да си купим качествени плочки, сега се оказва, че поставянето на плочките е доста по-скъпо от самия материал, което така изключително много оскъпява процеса на довършване на апартаментите,“ обясни експертът, като цитира статистика, която сочи, че довършителните дейности на апартаментите струват на половината на цената, а понякога и цената, на която е закупен имотът.
Според Горанов лихвите на ипотеките са изключително изгодни и политиката на банките е изключително в полза на потребите на ипотечни кредити. "За първи път през последната година виждаме, че в България в момента е по-изгодно да вземеш ипотечен кредит, отколкото в Германия или в Испания. В момента еднозначно е по-изгодно да закупите жилище, отколкото да живеете под наем,“ добави още той, като през последните години тенденцията е все повече млади семейства да се ориентират към закупуването на по-големи, по-удобни, по-енергоефективни жилища.
