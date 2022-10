Иван Донев: Една възрастна дама ми остави плик, в който имаше картичка и 100 евро, тя беше моята орисница

© Известният моден дизайнер Иван Донев в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"



Остават броени дни до най-голямото модно събитие на Балканите, а именно "ТексТейлър Експо“ 2022 година. То ще се проведе от 27 до 29 октомври в Палата 6 на Международния панаир в Пловдив. Специален акцент в тридневното изложение е дизайнерската работилница CreativeLab на международно известния и биографично свързан с град Пловдив дизайнер г-н Иван Донев, който е роден в града под тепетата. Модели на талантливия творец носят световни знаменитости на престижни събития, като Фестивала на киното във Венеция, Нощта на звездите в Холивуд, галавечерята на наградите "Оскар“, благотворителната вечер на сър Елтън Джон в Лос Анджелис и още, и още. Г-н Донев, поздравления за всичко, което правите. Сигурно ви коства много.



Благодаря ви. Коства винаги много, когато целта си заслужава. Всъщност всяка цел сама по себе си за всеки човек си заслужава, но моята цел е цел спрямо другите и то е именно младите таланти в България.



Повече от 300 публикации на водещи специализирани издания са посветени на вас, определят ви като моден, интериорен дизайнер, лектор и университетски преподавател, актьор в италиански и американски филми, костюмен дизайнер за световни кинопродукции и рекламни проекти, консултант също в производството на едни от най-големите световни модни марки, социално чувствителен и ангажиран с редица благотворителни каузи. Разкажете ни вие повече за всичко това.



Това е бих казал едно голямо съчетание на различни по вид професии, но обединяващи ги в едно - модата. И това е хубав пример, който аз обичам да давам на моите студенти, защото много често хората си мислят, че когато завършиш дизайн и мода, твоето единствено призвание и единствени качества и възможности в живота ти е това да шиеш рокли, грубо казано на български от хората. Да шиеш рокли не спира до това да направиш една вечерна рокля, а може да стигне, както вие споменахте, до киното, до рекламата, до червените килими. До усета да имаш око към красивото, да си способен да обзаведеш един красив дом и прочие. Така че моята най-голяма инвестиция в живота ми всъщност е моето образование, което получих в Италия. И това, че в момента прилагам тези знания, всъщност е отговорът на тази инвестиция, защото смятам, че доброто образование е пътят към добрия живот. Колкото и пълна да бъде моята програма за седмицата, ако имаше осми ден и още пет часа в работния ден, щях да бъда още по-щастлив, понеже аз обичам работата си и това не ме изморява. Напротив, изморява ме бездействието. И точно това бездействие аз се опитах да премахна, влагайки знанията и таланта си във всички тези професии, които мога да ги приложа.



Защо избрахте Италия, защо висша мода? Откъде се зароди интересът?







В интерес на истината, моята цел никога не е била модата, защото в България съм завършил музика в СУ "Свети свети Кирил и Методий“ в град Пловдив с профил "Народно пеене“



Може да ни изпеете една народна песен, ако желаете.



Нали? Завърших това, и то при уникални преподаватели, като Вичка и Георги Николови – известни пазители на българския фолклор. След това танцувах фолклорни танци. Всичко в живота ми обаче се промени на 360 градуса, защото се разболях от астма, гласът ми падна, не можех вече да пея, не можех да издържа един фолклорен концерт. Така че посоките сочеха на другаде. И всъщност целта ми да отида в Италия не беше мода, а беше сценография. Но преживях една страхотна емоция на един стаж в Париж, където бях забелязан от една прекрасна възрастна дама, която следеше работата ми през цялото време, докато бях там, и един ден тя дойде и ми каза: "Какво правиш ти като хореограф на това събитие, а не твориш?“. И аз тогава за първи път се замислих за думите на един човек, че всъщност в ръцете ми с молив и гума има много талант. И на тръгване от Париж, прибирайки се към България, тя ми остави един плик, в който имаше картичка и 100 евро. На тази картичка пишеше "Ако искаш да бъдеш един голям майстор и да бъдеш преди всичко добър шивач, отиди в Италия в Академия "Коефия“ в Рим. Тези 100 евро са, за да купиш първите си моливи и да започнеш да рисуваш“.



Страхотно!



Така че тя беше моята орисница, когато бях на 16 или 17 години, и така, в мига, в който аз завърших 2006 г. в България, просто изчаках България да влезе в Европейския съюз и няколко месеца на 2007 г. аз заминах за Италия. Така че в Италия след това се роди и голямата любов към модата.



Колегите журналисти в Италия ви обявяват за "осиновеното дете на висшата мода“. Как приемате това определение и как искате да ви определим ние, българските журналисти?



Така. Да речем, че това може само да ме ласкае, защото нещото, с което аз мога да се похваля, е, че аз съм първият и за момента единствен млад дизайнер, който е подкрепен от италианската конфиндустрия като италиански дизайнер, така че всеки път, когато аз пътувам по света, изпратен от тях да представя "Made in Italy“, аз съм представен като италиански дизайнер, защото държавите, в които отивам, съм посрещнат и промотиран от Министерство на икономиката и развитието на "Made in Italy“. Така че от професионална гледна точка – да, това ме ласкае, защото в една ревнива държава като Италия спрямо кухнята си и модата си, ако те признаят за шеф, това е важно и велико. Ако те признаят за стилист, това е още повече. Така че до голяма степен е огромна гордост. Но пък имах една прекрасна среща с известния Пако Рабан във Франция, който дълги години е работил в България, имал е много пъти пътувания до България и той самият по името разбра, че аз не съм италианец и дойде и ме попита "Защо те представят като италианец?“



Да, защо не е "Made in Bulgaria“, а "Made in Italy“?



Защото докато твориш в тази държава, държавата те има за свой. И да речем, че това чисто маркетингово е било в мой плюс и продължава да бъде в мой плюс, защото модата, която аз създавам, е италианската мода, е създадена по италианските канони на висшата мода, по техните изисквания. Дори наименованията на техниките, които използвам, са италиански. Така че за мен няма значение къде я създавам. Важното за мен е, че аз съхранявам традицията на "Made in Italy“, която е уникална сама по себе си в света.



Но пък разбрах, г-н Донев, вие имате инициатива "Made in Bulgaria“, нали така?



Така е. И никога не крия, че съм българин в своите интервюта, без значение, че представям друга държава. Но това се случва дори с нашите спортисти по света, които печелят купи и медали за други държави, но не крият, че са българи. Аз съм един спортист в модата и това, което в момента се стремя да направя, е именно развитието на "Made in Bulgaria“. Целта да променим идеята за това, че в България нищо не се случва и онази стара поговорка "Бавно загряващ български реотан“ и т.н. ние ще я променим, за



да покажем, че загряваме много бързо и напротив, всъщност сме много бързи и адекватни. И смятам, че България за своето дългогодишно изоставане от Европа и света в момента е една държава, която е изпълнена с късмет, защото това, което влиза в България, то е иновацията, то е последното открито в технологията, в изкуствата и т.н., защото сме държава, жадна за тези неща, и ние в момента ги внасяме в България, ние внасяме последното. Така че сега целта е последното, което влиза, ние да го попием и да покажем, че знаем да го прилагаме по много добър начин. И моята идея с CreativeLab – работилницата, която ще функционира тези дин в Международен панаир – Пловдив, е именно това: на нашето ново поколение да покажем, че с новите технологии, използвайки традицията, разбира се, защото тя е основата на всичко, ние можем да създадем бъдеще на една мултимилиардна индустрия. Имайте предвид, че годишно модната индустрия в Италия фактурира повече от 90 милиарда евро. България е държава на "ишлемарите“. Колкото и грозно да звучи тази дума за мен самия, това е истина. Което означава, че ако ние сме предизвиквали интереса на толкова много инвеститори да дойдат в България, означава, че сме един способен сектор в икономиката и индустрията на България, но това, което липсва според мен в България и в българската политика, е подкрепата към този отрасъл в тази индустрия. И стимулирането на тези фабрики и марки, които произвеждат световни брандове, да създадат собствените си имена и те да се наложат на пазара, защото срещата ми с тези реалности е толкова голяма и когато попиташ хората: добре, ти разполагаш с кройки, идеи и модели на най-известните в света, кое те кара ти да не може да създадеш собствената си линия.



Финални думи, г-н Донев, напреднахме във времето.



Няма проблем. Значи целта е стремеж, стимулиране и мотивация както на съществуващата реалност в момента, така и на бъдещата, да вярваме в тази професия, да я правим още по-красива и да доказваме, че в България има таланти и има бъдеще за тези таланти.



Много ви благодаря за това интервю. Ние ви пожелаваме успех!



Аз също ви благодаря. Очаквам ви с нетърпение да бъдете наши гости.