ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иван Демерджиев: Очаквам да изтекат показанията на Паскал
Това каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи в служебните правителства на Гълъб Донев, назначени от президента Румен Радев.
Паскал, сочен за контрабандист №1 у нас, беше екстрадиран на 27 август от Сърбия, повече от година, след като беше издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.
Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова.
"Очаквам да изтекат контролирано показанията на въпросния Паскал, както изтекоха на други свидетели, обвиняеми и така нататък, по най-различни досъдебни производства. Очаквам тези показания да са насочени само в една посока“, допълни Демердижиев.
По думите му посоката ще е атака срещу "Продължаваме промяната“.
"Нека да не забравяме, че и Петя Банкова и тогавашният главен комисар Коцев, всички, които са обвинявани по това време, с изключение на въпросния Паскал, бяха назначени по време на правителството на сглобката. (…) Очевидно е, че се създава една ситуация, в която част от участниците в тази сглобка се опитват да се дистанцират от нея и да прехвалят отговорността за всичко, което излезе наяве, на другия участник в тази тристранна коалиция – "Продължаваме промяната“. И искам да кажа, че аз с нищо не оправдавам действията на хората от ПП. Но отговорността тук трябва да бъде споделяна между всички, които направиха това, а това включва ГЕРБ, включва и ДПС чрез новия лидер на т. нар. "Ново начало“, коментира бившият вътрешен министър пред bTV.
Относно периода, в който е бил начело на МВР, Демерджиев изтъкна, че в опит да пресече контрабандата – основно на цигари през ГКПП "Капитан Андреево“, е преместил високопоставен служител от този пункт на северната граница на страната ни. Той обаче отказа да назове служителя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 165
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета