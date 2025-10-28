ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Иван Брегов: Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор
Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор, посочи той. Проблемът според него не е толкова във високите заплати, а в силно раздутия щат. "При незает щат от 700 длъжности тази година, догодина ВСС ще обяви конкурс за още 150 нови щата. Когато тези щатове не се заемат, останалите средства от годишния бюджет ВСС ги разпределя като бонуси между редовите съдии, прокурори и следователи и по този начин вдига все повече и повече възнагражденията, по един доста странен начин. Съдебната власт има право на свой самостоятелен бюджет, но не и за това да се обяви за отделна държава в държавата“, заяви Иван Брегов.
Проблем е неравномерната натовареност на част от съдилищата в страната. "ВСС изхарчиха 5 милиона европейско финансиране за създаване на модел на съдебната власт, за прекрояване на съдебната карта и не постигнаха нищо, просто не си свършиха работата“, коментира правният експерт.
За да се свие раздутият щат, на първо място ВСС може да спре предвидените конкурси за догодина. Формирането на възнагражденията според него трябва да се основава на процент от БВП. Съдиите и прокурорите, които достигнат 65 години, пък трябва да бъдат пенсионирани и на тяхно място да не се открива нов щат.
"Така ще имаме някаква по-справедлива щатна разпределеност, а нека заплатите останат високи, за да не вървят корупционни практики. Паралелно с това – да бъдат разследвани корупционните скандали и да бъдат идентифицирани техните източници. Мрежите на влияние на Пепи Еврото и на Мартин Божанов-Нотариуса показват, че не само липсва освобождаване и дисциплинарно наказване на корумпираните съдии, прокурори и следователи, а че те просто си работят на частен абонамент към цели корупционни мрежи. Никой в прокуратурата не разследва тези мрежи на влияние. ВСС не се занимава с тези проблеми и не идентифицира кои са "гнилите ябълки“ в звеното на правосъдието. По корупционните схеми "Осемте джуджета“ изтичат постоянно кадри как на висши прокурори и съдии са им били набивани канчетата как да решават делата и преписките си и все още ВСС и прокуратурата не са разкрили нищо от това“, посочи Иван Брегов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: