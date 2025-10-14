ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев.
"Вчера бяхме уведомени от Софийска градска прокуратура, че е отказано да бъде образувано наказателно производство за престъпление от общ характер поради липса на данни за извършено престъпление“, посочи Анчев. Той добави, че в постановлението има "една много интересна витиевата фраза“, цитирайки:
"Българската медийна платформа "Поглед Инфо“ използва източници от руски медии, част от които попадат в списъка с руски медии, на които е забранено да извършват и нямат лиценз на територията на Европейския съюз. Но не са налице данни за директното им предаване или разпространяване.“
"Хем така казвах, хем онака“, коментира Анчев. "От една страна налице е това, за което ние сезираме нашите държавни власти – че има пряко препредаване на руска медийна пропаганда, санкционирана от Европейския съюз, но в същото време няма налице данни за престъпление.“
Той подчерта, че проблемът може да се дължи на несъответствие между националното и европейското законодателство.
Анчев припомни, че според изследването на Атлантическия съвет от 50 хиляди наблюдавани статии, 23 432 са буквални преводи, без абсолютно никаква редакторска намеса от руски медии, които са в санкционните списъци на Европейския съюз и САЩ.
"Директни препратки, директни преводи на статии от Russia Today и "Царград“. Ако това не е директно предаване или разпространяване, аз не знам какво по-директно би могло да бъде“, каза още той.
По думите му, след сигналите на съвета е имало добър диалог с прозападните политически партии, но от това не последвало нищо конкретно.
"България е фронтова държава – слава Богу, все още на идеологическия фронт, не на горещия фронт, както е в Украйна. Но ние трябва да вземем мерки за опазване на нашето общество, защото иначе ще се превърнем в лесни жертви на държава-агресор, каквато е Руската федерация“, предупреди Анчев.
Относно реакциите на институциите, той заяви:
"От КРС получихме отговор, който е толкова мъглив и витиеват, явно писан от някой бюрократ, че дори не си заслужава труда да го чета.“
"Служителите на ДАНС, с които разговарях, бяха професионални, но въпросът е към ръководството – какво се прави по отношение на руската заплаха спрямо българската държава?“, попита още той.
Анчев подчерта, че има открито проруски партии, които проповядват антиевропейска и дори антинационална политика, и заяви, че службите трябва да наблюдават подобни формации.
"От гледна точка на Руската федерация тя е един добър посланик, защото върши това, за което е изпратена – да насажда разделение в българското общество. Във всяка една добре организирана държава тя отдавна щеше да бъде обявена за персона нон грата“, заяви Анчев по отношение на руския посланик Елеонора Митрофанова.
