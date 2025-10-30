ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивайло Мирчев за снимката на Рашков: Притеснява ни винаги, когато някой има определени регламентирани контакти
"Ако наистина от ПП са купували гласове на местните избори, това трябва да бъде разследвано, ние винаги сме били "за", защото от ДБ никога не сме купували гласова", каза още Мирчев и каза още:
"Надявам се да не правим разследвания в кулоарите – дали снимката е на кръстовище или другаде. Ако има нещо нередно, то трябва да бъде проверено, но от компетентните органи“.
Той заяви, че коалицията ПП-ДБ няма да се разпадне.
По темата за рафинерията и новината, че "Лукойл" е получила предложение от "Гънвор" за придобиване на нейните международни активи съпредседателят на "Да, България" каза:
"Лукойл" не трябва да бъде руска собственост. Тепърва трябва да мине през съгласието на европейските регулатори и съгласието на САЩ. Нашето желание е ясно – "Лукойл“ не трябва да бъде под каквато и да е форма на контрол от Кремъл. Искаме западен инвеститор и гаранции, че няма да се финансират проруски партии и групи у нас“.
Мирчев каза, че е оставил папката за подписи с искане за оставката на шефа на КПК Антон Славчев на ГЕРБ да я подпишат.
По темата за бюджета говори съпредседателят на "Да България" Божидар Божанов:
"Това е левичарски бюджет, който връща България към 1996 година. Това, което изтече, е скандално — вдигане на осигуровките с 10%, на максималния осигурителен доход и редица други неща. Дали това е тестване на почвата или реални намерения, предстои да видим", каза той и бе категоричен, че ДБ категорично се противопоставя на повишаването на данъчната и осигурителната тежест:
"Нашата твърда позиция е, че данъчната и осигурителната тежест не трябва да се вдигат. Пари има – просто трябва да се спрат източванията и да се оптимизират разходите“.
Божанов обясни, че формацията е предложила пакет от десни мерки, с които могат да се намерят средства без да се натоварва държавният бюджет.
