ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
"Бойко Борисов го определи като битов инцидент. Това наистина можеше да приключи като един битов инцидент, нямаше нужда министърът да излиза. Вместо това министърът отиде с главния секретар в Русе и започва да говори как институциите били ерозирали и как е посегателство върху държавата.
Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили и не са употребили наркотици, но не е ясно дали на Кожухаров и неговият придружител някой им е правил тестове. Всичките слухове не бяха опровергани.
Може да се окаже, че записите от "Българските елфи" ще са единствените. Не може да съдим обществото, че не вярва на полицията".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: