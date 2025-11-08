Новини
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Трябват ни запаси от горива за поне 90 дни, но нямаме!
Автор: Марияна Стойчева 16:57Коментари (0)122
© Булфото
В своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" отново отправи критика към управляващите по казуса с "Лукойл". Според Мирчев управляващото мнозинство няма план за действие. 

"Ако управляващите имаха план за проблемите с “Лукойл", той щеше да бъде развит от началото. В рамките на 14 дни няма нито един отговор и нито едно действие, предприето от правителството. Например, на нас ни трябват запаси от горива за поне 90 дни, но нямаме. По наша информация, част от търговците на горива не спазват този ангажимент, за да имат повече кеш и ликвидност, а прокурорски чадъри ги пазят", написа Мирчев. 

Той припомни, че след 2 седмици санкциите срещу “Лукойл" наложени от САЩ влизат в сила.

"Ако дотогава американското правителство не направи изключение за рафинерията в Бургас, ще имаме огромен проблем. Най-малкото логистично няма да има възможност да бъде вкарано толкова гориво в страната. В съседните държави нещата са подобни, затова ще ни е трудно и да внесем", написа той и определи липсата на план като "национална безотговорност". 

"По времето на кабинета “Денков" такъв план беше подготвен. В момента виждаме пълна паника, която се използва от Делян Пеевски, за да придобие рафинерията или поне да управлява потоците пари там. Още в началото на тази година, той си каза в официално изявление, че това му е цел. След като САЩ казаха, че купувача трябва да се оттегли, Пеевски използва възможността да се гласуват скандални текстове, включително опция да се суспендира работата на административния съд. Такова нещо няма никъде''.

Съпредседателят на "Да, България" съпостави казуса "Лукойл" с далечната история около компанията “Мултигруп". 

"Тогава, когато има особен управител, той решава кой ще продава петрол на рафинерията и определя на какви цени рафинерията ще продава на пазара. Вие спомняте ли си какво правеше “Мултигруп" 90-те години? Заставаше на входа и казваше колко струва петрола, а рафинерията купуваше. На изхода - “Мултигруп" казва за колко ще се купуват горивата, а рафинерията продаваше. Това е идеален бизнес модел - да си чист комисионер от най-печеливш тип. Това искат да направят и в момента, а цената пак ще бъде платена от българските граждани'', заключи Мирчев.

 

 


