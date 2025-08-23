Новини
Ивайло Мирчев се ангажира да подкрепи образованието и културата на бесарабските българи
Автор: Емануела Вилизарова 18:11
© Да, България
Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое съпредседателят на “Да, България" и народен представител Ивайло Мирчев при срещите си днес в Болград (Украйна) с местни официални лица и културни дейци. В срещата участваха кметът на Болград Сергей Дмитриев, председателят Болградския градски съвет Михаил Садаклиев, директорката на българската гимназия Снежана Скорич, директорът на Областния център за българска култура Галина Иванова и представители на общинската администрация.

Особено внимание бе отделено на възможностите, които предоставя 103-о правителствено постановление за обучение на младежи от българските исторически общности във висши учебни заведения в България. Тази година обаче при общо 3600 кандидати от Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украйна и лимит от 2000 места, са приети едва 600 души. Ивайло Мирчев се ангажира да провери какви са причините за ниския прием, в частност за кандидатите от Украйна.

Проблем не само в България, но особено в Болград е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас. Съпредседателят на “Да, България" заяви пред участниците в срещата, че ще постави пред министъра на образованието и науката въпроса дали не е възможно да се намери по-гъвкаво решение за Болград.

В хода на разговора стана ясно също, че в Болград имат желание за развиване на музейното дело, но нямат достъп до средства по държавни програми. Народният представител се ангажира да организира среща с министъра на културата и представители на "Да, България" за създаване на конкретно насочени културни програми, включително за Бесарабия и Молдова.

Проблем за бесарабските българи е и това, че вече не идват учители от България в българската гимназия в града. Ивайло Мирчев обеща да направи проверка в МОН какви са причините за това и за възможността тази практика да се възобнови, съобщават от пресцентъра на "Да, България".

Народният представител ще отправи и въпрос към Министерството на външните работи как точно войната в Украйна пречи на финансирането за Болград, защото с този мотив са отказвани средства по програмата за международно сътрудничество.

Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
