Ивайло Мирчев показа справка за милиони левове за бонуси в държавната администрация
Автор: Марияна Стойчева 16:19Коментари (0)103
© Булфото
Милиони левове за бонуси в държавната администрация. През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. За това алармира съпреседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в своя Facebook профил и даде примери: 

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.

"Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност", написа Мирчев и допълни:

"Виждаме хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха. Тези числа досега не са били публични в толкова ясен, пълен, структуриран и недвусмислен вид. Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки", заключи той.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
